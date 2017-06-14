Пожар в жилом доме Лондона, есть пострадавшие: фото, видео

Причина пожара пока неизвестна, полиция эвакуирует жителей многоэтажки

В результате пожара в 27-этажном жилом доме Лондона пострадали по предварительной информации двое человек. Об этом сообщает СNN.

Огонь вспыхнул до рассвета, когда большинство жителей еще спали.

По словам очевидцев, огонь быстро распространяется по зданию.





Некоторые люди выпрыгивали из здания. Причина пожара пока неизвестна.





По информации Би-би-си, горят со второго по 27-й этажи здания, около 200 квартир.

Эвакуированных людей размещают в близлежащем христианском центре.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей.

Очевидец Тим Дауни рассказал, что здание практически выгорело изнутри.

"Оно выглядит очень плохо, очень-очень плохо. Я никогда такого не видел. Это действительно очень большой пожар", - отметил Дауни.

14 июня сообщалось, что в Лондоне горит высотный жилой дом.

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