Тиллерсон предостерег от шагов, способных перекрыть каналы с РФ

Соединенным Штатам нужна "гибкость", чтобы усиливать давление на Россию, считает государственный секретарь США

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предостерег Конгресс от шагов, которые могут перекрыть потенциальные возможности налаживания контактов между США и Россией, поскольку отношения находятся на низком уровне и ухудшаются. Об этом сообщает Голос Америки.

Предостережение последовало на следующий день после того, как американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту о введении новых санкций против России, включая положение, запрещающее Белому дому ослаблять, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса.

Соглашение, которое будет оформлено в виде поправки к законопроекту о санкциях против Ирана, ставит своей целью наказать Россию за ее действия, включая вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне.

Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с тем, что соглашение об ужесточении позиции в отношении России может перекрыть каналы связи с Москвой, которые он хотел бы держать открытыми.

"Соединенным Штатам нужна "гибкость", чтобы усиливать давление, если в Вашингтоне поймут, что его усилия по активизации сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом и по прекращению гражданской войны в Сирии не дают результатов", - заявил Тиллерсон членам комитета.

Госсекретарь добавил, что у США и России "есть открытые каналы, через которые они начинают разговаривать".

"Чего бы я не хотел, это перекрыть эти каналы какими-то новыми действиями", - добавил он.

По словам Тиллерсона, на переговорах с РФ о стабилизации ситуации в охваченной войной Сирии наблюдается определенный прогресс, но пока еще рано говорить о результативности этих дискуссий.

Предлагаемый сенаторами законопроект не только вводит процедуру одобрения Конгрессом изменений в режиме санкций, но и вводит новые санкции.

3 мая 2017 года Тиллерсон заявил, что пока доверия между Вашингтоном и Москвой практически нет.

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