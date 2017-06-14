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Тиллерсон предостерег от шагов, способных перекрыть каналы с РФ

14.06.2017 09:38
Соединенным Штатам нужна "гибкость", чтобы усиливать давление на Россию, считает государственный секретарь США
Тиллерсон предостерег от шагов, способных перекрыть каналы с РФ
Рекс Тиллерсон (фото - EPA)

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предостерег Конгресс от шагов, которые могут перекрыть потенциальные возможности налаживания контактов между США и Россией, поскольку отношения находятся на низком уровне и ухудшаются. Об этом сообщает Голос Америки.

Предостережение последовало на следующий день после того, как американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту о введении новых санкций против России, включая положение, запрещающее Белому дому ослаблять, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса.

Соглашение, которое будет оформлено в виде поправки к законопроекту о санкциях против Ирана, ставит своей целью наказать Россию за ее действия, включая вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне.

Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с тем, что соглашение об ужесточении позиции в отношении России может перекрыть каналы связи с Москвой, которые он хотел бы держать открытыми.

"Соединенным Штатам нужна "гибкость", чтобы усиливать давление, если в Вашингтоне поймут, что его усилия по активизации сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом и по прекращению гражданской войны в Сирии не дают результатов", - заявил Тиллерсон членам комитета.

Госсекретарь добавил, что у США и России "есть открытые каналы, через которые они начинают разговаривать".

"Чего бы я не хотел, это перекрыть эти каналы какими-то новыми действиями", - добавил он.

По словам Тиллерсона, на переговорах с РФ о стабилизации ситуации в охваченной войной Сирии наблюдается определенный прогресс, но пока еще рано говорить о результативности этих дискуссий.

Предлагаемый сенаторами законопроект не только вводит процедуру одобрения Конгрессом изменений в режиме санкций, но и вводит новые санкции.

3 мая 2017 года Тиллерсон заявил, что пока доверия между Вашингтоном и Москвой практически нет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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