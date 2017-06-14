В США подали в суд на Трампа из-за нарушения Конституции

Демократы утверждают, что Дональд Трамп не добивался одобрения Конгресса за платежи, которые получили его предприятия от иностранных правительств

Более 190 демократических законодателей подали в суд на президента США Дональда Трампа в федеральном суде , заявив, что он принял средства от иностранных правительств через свои предприятия без согласия Конгресса в нарушение Конституции США. Об этом сообщает Reuters.

В иске отмечается, что Трамп не добивался одобрения Конгресса за любые платежи, которые его предприятия получили от иностранных правительств с тех пор, как он вступил в должность в январе, несмотря на то,что Конституция требует от него этого.

"Неспособность президента рассказать нам об этих вознаграждениях, раскрывать платежи и выгоды, которые он получает, означает, что мы не можем выполнять свою работу. Мы не можем согласиться с тем, чего мы не знаем", - сказал сенатор Ричард Блюменталь.

Белый дом не сразу ответил на просьбы о комментариях, но сказал, что деловые интересы Трампа не нарушают Конституцию.

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