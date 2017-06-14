Трамп разрешил Пентагону определять число военных в Афганистане

Сейчас численность американских подразделений в центральноазиатской стране составляет около 8400 человек, однако она может быть увеличена на 3-5 тыс

Президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны Джеймсу Мэттису полномочия устанавливать численность американских войск в Афганистане. Об этом со ссылкой на источник в администрации Штатов сообщает Reuters.



Чиновник на условиях анонимности сообщил, что непосредственного решения о количестве солдат США в Афганистане пока нет. В настоящее время численность американских подразделений в этой стране составляет около 8400 человек.



В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.



Во вторник, 13 июня, Мэттис, выступая на заседании комитета Сената по вооруженным силам, заявил, что поддерживаемые США афганские войска пока не могут победить боевиков-талибов, несмотря на продолжающуюся более 15 лет войну.



"Сейчас в Афганистане мы не побеждаем, но мы исправим это как можно скорее", - сказал глава Минобороны.



По словам действующих и бывших американских чиновников, численность военнослужащих США в мятежной стране может быть увеличена на 3-5 тысяч человек. Ожидается, что это будут, в основном, инструкторы афганских сил и военные летчики.

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Пик численности американского контингента в Афганистане - более 100 тысяч военных - был достигнут в 2011 году. С момента начала войны в этом центральноазиатском государстве (2001 год) в ней погибли более 2300 американцев, более 17 тысяч получили ранения.

11 июня 2017 года сообщалось, что в Афганистане солдат правительственных войск открыл огонь по военным США, в результате чего трое бойцов погибли, еще один получил ранения. Нападавший был убит.



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