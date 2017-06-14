Трамп разрешил Пентагону определять число военных в Афганистане
Президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны Джеймсу Мэттису полномочия устанавливать численность американских войск в Афганистане. Об этом со ссылкой на источник в администрации Штатов сообщает Reuters.
Чиновник на условиях анонимности сообщил, что непосредственного решения о количестве солдат США в Афганистане пока нет. В настоящее время численность американских подразделений в этой стране составляет около 8400 человек.
В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.
Во вторник, 13 июня, Мэттис, выступая на заседании комитета Сената по вооруженным силам, заявил, что поддерживаемые США афганские войска пока не могут победить боевиков-талибов, несмотря на продолжающуюся более 15 лет войну.
"Сейчас в Афганистане мы не побеждаем, но мы исправим это как можно скорее", - сказал глава Минобороны.
По словам действующих и бывших американских чиновников, численность военнослужащих США в мятежной стране может быть увеличена на 3-5 тысяч человек. Ожидается, что это будут, в основном, инструкторы афганских сил и военные летчики.
Читайте также: В Афганистане боевики атаковали военную базу: 10 солдат погибли
Пик численности американского контингента в Афганистане - более 100 тысяч военных - был достигнут в 2011 году. С момента начала войны в этом центральноазиатском государстве (2001 год) в ней погибли более 2300 американцев, более 17 тысяч получили ранения.
11 июня 2017 года сообщалось, что в Афганистане солдат правительственных войск открыл огонь по военным США, в результате чего трое бойцов погибли, еще один получил ранения. Нападавший был убит.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:43
-
10:40
-
10:09
-
09:39
-
09:33
Новости партнеров
- 52402
- 20270
- 12159
- 10670
- 8806