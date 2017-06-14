Американский миллиардер покинул Uber из-за ремарки о женщинах

Дэвид Бондерман заявил об отставке вчера, 13 июня 2017 года

Американский миллиардер, партнер-основатель компании TPG Capital, которая инвестировала в Uber, Дэвид Бондерман заявил об отставке после встречи, посвященной борьбе с сексизмом в компании. Об этом сообщает Би-би-си.

На совещании Бондерман сделал заявление, которое было расценено как оскорбительное для женщин.

На совещании должен был решаться вопрос, как реформировать Uber после расследования сообщений о сексуальных домогательствах в компании.

Другой член совета директоров Uber Арианна Хаффингтон предложила увеличить количество женщин в совете.

"Есть много данных, которые показывают, что когда в совете директоров есть одна женщина, высока вероятность появления второй", - сказала Хаффингтон.

В ответ Бондерман заявил: "На самом деле, это показывает, что вероятно будет больше разговоров (на заседаниях, - ред)".

Сотрудники компании сочли его ремарку дискриминационной. На адрес директора по персоналу Uber Лиэнн Хорнси начали поступать письма с жалобами.

Реплика бизнесмена попала в протокол заседания.

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