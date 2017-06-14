Американский миллиардер покинул Uber из-за ремарки о женщинах
Американский миллиардер, партнер-основатель компании TPG Capital, которая инвестировала в Uber, Дэвид Бондерман заявил об отставке после встречи, посвященной борьбе с сексизмом в компании. Об этом сообщает Би-би-си.
На совещании Бондерман сделал заявление, которое было расценено как оскорбительное для женщин.
На совещании должен был решаться вопрос, как реформировать Uber после расследования сообщений о сексуальных домогательствах в компании.
Другой член совета директоров Uber Арианна Хаффингтон предложила увеличить количество женщин в совете.
"Есть много данных, которые показывают, что когда в совете директоров есть одна женщина, высока вероятность появления второй", - сказала Хаффингтон.
В ответ Бондерман заявил: "На самом деле, это показывает, что вероятно будет больше разговоров (на заседаниях, - ред)".
Сотрудники компании сочли его ремарку дискриминационной. На адрес директора по персоналу Uber Лиэнн Хорнси начали поступать письма с жалобами.
Реплика бизнесмена попала в протокол заседания.
Читайте также: Uber выплатит своим водителям в Нью-Йорке $45 млн
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:43
-
10:40
-
10:09
-
09:39
-
09:33
Новости партнеров
- 52402
- 20270
- 12159
- 10670
- 8806