Количество жертв оползня в Бангладеш превысило сотню человек

Во время спасательных работ несколько военнослужащих погибли, пятеро получили ранения

Число погибших в Бангладеш от массовых оползней, вызванных сильными дождями, возросло до 132 человек. Службы спасения и армия принимают все меры, чтобы добраться до отдаленных районов страны для оказания помощи пострадавшим, сообщает Аssociated Press.

После приостановки поисково-спасательной операции ночью спасатели возобновили работу в среду утром, 14 июня. Пресс-офицер армии страны Резаул Карим заявил, что несколько солдат погибли и пять получили ранения во время очистки завалов на шоссе.

Сейчас в Бангладеш - середина сезона муссонов, а сильный ливень и впоследствии обвал земли были вызваны штормом Индийского океана в Бенгальском заливе. Однако эксперты отмечают, что причиной такого количества смертей стало хаотичное расселение в горных районах и недобросовестная добыча почвы.

Ранее сообщалось, что во время пожара в жилом доме Лондона травмы получили 30 человек.

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