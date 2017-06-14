Пожар в Лондоне: полиция сообщает о шести погибших

В полиции не исключают,что количество жертв пожара в 27-этажном жилом доме может быть больше

По данным полиции Лондона, в результате пожара многоэтажного жилого дома погибли шесть человек. Об этом сообщает BBC.

"На данный момент могу подтвердить шесть смертельных случаев, однако эта цифра, вероятно, будет расти, поскольку комплексное проведение аварийно-спасательных работ продлится в течение нескольких дней", - сказал начальник полиции Лондона Стюарт Кунда.

Позже в СМИ появилась информация, что число пострадавших возросло до 64 человек.

14 июня сообщалось, что травмы в результате пожара получили 30 человек.

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