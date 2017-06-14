Стрельба на бейсбольном поле в США: ранен конгрессмен
На бейсбольном поле в Вирджинии, США, возникла стрельба, в результате которой был ранен члена Палаты представителей, республиканец Стивен Скалис, который представляет 1-й округ Луизианы. Об этом сообщает телеканал Fox news.
Неизвестный открыл огонь из винтовки и ранил конгрессмена в бедро, а также его помощников. Скалиса госпитализировали. Стрельба началась в 07:15 утра и длилась около 10 минут.
Полиция подстрелила нападающего, сейчас он в больнице. Подозреваемый находится под стражей и не представляет угрозы, сообщили в полиция Александрии в Twitter.
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