Стрелявший в конгрессмена мужчина скончался от ранений - Трамп

Мужчину, устроившего на бейсбольном поле стрельбу из винтовки и ранившего конгрессмена, обезвредили полицейские; впоследствии стрелок умер в больнице

Мужчина, ранивший из огнестрельного оружия конгрессмена-республиканца Стивена Скалиса в Вирджинии, скончался в больнице от полученных ранений. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил президент США Дональд Трамп.



"Нападавший только что скончался от ранений", - сказал он.

Ранее сегодня, 14 июня, сообщалось, что в США неизвестный на бейсбольном поле открыл огонь из винтовки и ранил члена Палаты представителей Скалиса, а также его помощников. Полиция подстрелила нападавшего. Пострадавший конгрессмен госпитализирован.



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