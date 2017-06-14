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В офисе в Сан-Франциско произошла стрельба: трое убиты

14.06.2017 23:57
Неизвестный с оружием был в униформе компании, в офисе которой он открыл огонь по людям
В офисе в Сан-Франциско произошла стрельба: трое убиты
Скриншот видео

В офисном здании в Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу. Он убил троих человек, ранил двоих и затем выстрелил в себя, сообщает NBC.

Стрельба произошла в офисе компании UPS и стрелок также был в униформе этой компании, но пока неизвестно был ли он сотрудником. 

В местной полиции считают, что вооруженный мужчина действовал в одиночку и происшествие не связано с терроризмом. 

Есть десятки свидетелей. Полиция устанавливает мотивы подозреваемого. 

7 июня в городе Сэнди штата Юта недалеко от начальной школы произошла стрельба. Погибли двое взрослых и подросток.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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