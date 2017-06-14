В офисе в Сан-Франциско произошла стрельба: трое убиты

Неизвестный с оружием был в униформе компании, в офисе которой он открыл огонь по людям

В офисном здании в Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу. Он убил троих человек, ранил двоих и затем выстрелил в себя, сообщает NBC.



Стрельба произошла в офисе компании UPS и стрелок также был в униформе этой компании, но пока неизвестно был ли он сотрудником.



В местной полиции считают, что вооруженный мужчина действовал в одиночку и происшествие не связано с терроризмом.



Есть десятки свидетелей. Полиция устанавливает мотивы подозреваемого.

7 июня в городе Сэнди штата Юта недалеко от начальной школы произошла стрельба. Погибли двое взрослых и подросток.

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