Конгрессмены-демократы в США подали иск против Трампа

Трампа обвиняют в том, что он продолжает получать прибыль со своего бизнеса и это, в том числе, деньги от иностранных правительств

В США 30 сенаторов и 166 членов Палаты представителей от Демократической партии подали иск в суд в Вашингтоне, в котором обвиняют президента Дональда Трампа в получении денег от иностранных правительств без согласия Конгресса. Об этом сообщает Радио Свобода.



Сенаторы заявили, что Трамп продолжает получать прибыль от своего бизнеса и речь идет в том числе о деньгах, которые поступили на счета связанных с ним компаний от иностранных правительств.



В Белом доме пока не прокомментировали обвинения, но подчеркнули, что бизнес-интересы президента не нарушают конституцию.

Накануне инаугурации Трамп сказал, что не будет продавать свой бизнес. Он принял решение передать свои активы в "слепой траст" под управление своих сыновей.

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