У Навального нет шансов на регистрацию на выборах - глава ЦИК РФ

Глава российского избиркома Памфилова сказала, что Навального не зарегистрируют из-за судимости, но не исключила, что "вдруг произойдет какое-то чудо"

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у оппозиционного политика Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным на выборах. Об этом она сказала в эфире телеканала Дождь.



"Он (Навальный - ред.) себя позиционирует определенным образом, а я его в этой позиции не вижу. Я боюсь быть некорректной. Хотя я понимаю - и он это понимает, - что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", - сказала Памфилова.



При этом она не исключила, что "вдруг произойдет какое-то чудо и Навальный напишет кассационную жалобу".



Памфилова назвала Навального "некой священной политической коровой, которую лучше не трогать".



"Я возглавляю структуру, которая обязана будет регистрировать кандидатов, и я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах. Хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться", - пояснила глава ЦИК.

3 мая суд Кировской области РФ признал законным повторный приговор Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по так называемому делу Кировлеса, отклонив апелляционную жалобу стороны защиты.

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