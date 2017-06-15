"Высокий градус истерии, караван идет": реакция РФ на санкции США

Чиновники поспешили заявить, что предложение Сената США об ужесточении санкций "ничего не означает", но на всякий случай пригрозили ответными мерами

В Российской Федерации, которая четвертый год активно ведет гибридную войну против Украины, назвали предложение Сената США об усилении санкций "неадекватным" и пригрозили принять "ответные меры". Об этом со ссылкой на заявления представителей российских властей пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Нынешняя позиция Сената не адекватна ни ситуации в мире, ни ситуации в двусторонних отношениях с Россией" , - сказал глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев. При этом он полагает, что Палата представителей поддержит Сенат, "а вот за действиями Трампа стоит посмотреть".

"Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим", - заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Глава комитета нелегитимной Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков убежден - новая санкционная инициатива "продиктована интересами ВПК и спецслужб США, которые, стремясь к большему финансированию, нагнетают антироссийскую истерию".

"Я считаю, надо так реагировать: собаки лают, караван идет", - сказал он.

По мнению депутата, новые санкции банковскому сектору РФ нипочем. "Это ничего не означает. Банки под санкциями уже не получали финансирования из-за рубежа. Поэтому 90 дней, 14 дней значения не имеет. В этом плане никаких проблем", - убежден он.

Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверен: новые санкции - "перестраховка от конструктивных решений Трампа в отношении РФ".

"С учетом того, что некоторые круги в США опасаются, что Трамп в порыве конструктива может отменить или ограничить принятые ранее антироссийские санкции, была проведена подстраховка, через которую механизм пересмотра санкций подлежит обязательному утверждению Конгресса", - заявил он, также вспомнив о некоем "высоком градусе истерии" против РФ в США.

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14 июня 2017 года Сенат США подавляющим большинством голосов (97 против 2) проголосовал за ужесточение санкций против РФ за оккупацию Крыма, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и вмешательство в выборы американского президента в 2016-м.

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