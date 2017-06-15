Нападение джихадистов на отель в Сомали: погибли 19 человек

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка Аль-Шабаб

По меньшей мере 19 человек были убиты в результате нападения исламистских боевиков на отель и соседний ресторан в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Автомобиль, взорванный террористом-смертником, врезался в гостиницу Posh. После этого боевики бросились в соседний ресторан Пицца Хаус и захватили в заложники 20 человек. Как отметили в полиции, эта гостиница - единственное место с дискотекой в столице.

Пять боевиков были убиты.

Ответственность за нападение взяли на себя джихадисты из террористической группировки Аш-Шабаб.

25 января 2017 года в столице Сомали Могадишо боевики группировки Аш-Шабааб напали на отель Dayah.

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