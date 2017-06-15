При тушении обломков российской ракеты у Байконура погиб человек
На космодроме Байконур один работник погиб, другой тяжело ранен при тушении пожара, который произошел после запуска российской ракеты-носителя Союз-2.1а и падения ее обломков. Об этом сообщает сайт Роскосмоса.
"По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО НПО машиностроения", - говорится в сообщении.
Интерфакс, ссылаясь на управление здравоохранения Карагандинской области, где упали части ракеты-носителя, отмечает, что пострадал еще один человек. Мужчина в возрасте 50 лет госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 45% тела.
Сотрудник комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сказал, что погибший и пострадавший выполняли работы по сбору частей упавшей ракеты: произошло возгорание автомобиля.
14 июня 2017 года с Байконура после запуска ракеты фрагменты ее боковых блоков упали в 50 км от города Жезказган в Казахстане. Неделей ранее там успешно запустили ракету Протон-М.
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