При тушении обломков российской ракеты у Байконура погиб человек

Около космодрома в Казахстане при пожаре пострадали работники, убиравшие обломки ракеты: один погиб, у другого 45% тела в ожогах

На космодроме Байконур один работник погиб, другой тяжело ранен при тушении пожара, который произошел после запуска российской ракеты-носителя Союз-2.1а и падения ее обломков. Об этом сообщает сайт Роскосмоса.

"По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО НПО машиностроения", - говорится в сообщении.

Интерфакс, ссылаясь на управление здравоохранения Карагандинской области, где упали части ракеты-носителя, отмечает, что пострадал еще один человек. Мужчина в возрасте 50 лет госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 45% тела.

Сотрудник комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сказал, что погибший и пострадавший выполняли работы по сбору частей упавшей ракеты: произошло возгорание автомобиля.

14 июня 2017 года с Байконура после запуска ракеты фрагменты ее боковых блоков упали в 50 км от города Жезказган в Казахстане. Неделей ранее там успешно запустили ракету Протон-М.

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