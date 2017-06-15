USD:  25.82  26.10   EUR:  28.81  29.38  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

15.06.2017 14:58
Лишить главу Национального фронта Марин Ле Пен мандата требовал французский суд в связи с распространением клеветы против мэра Ниццы
Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Марин Ле Пен (фото - EPA)

Европейский парламент лишил иммунитета главу французского ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Лишить Ле Пен неприкосновенности требовал французский суд для дела о клевете против мэра Ниццы Кристиана Эстрози.

В мае 2015 года Ле Пен обвинила мэра Ниццы в финансировании исламистских организаций на основе того, что он предоставил аренду мечети по низкой цене.

Это решение Европарламента не имеет ничего общего с другой просьбой французского суда лишить Ле Пен иммунитета для дела о фиктивном трудоустройстве помощников Национального фронта.

2 марта 2017 года Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности из-за опубликования ею изображений жестокости террористов Исламского государства.

14 апреля в Европарламенте заявили, что Ле Пен чрезмерно вознаграждала труд двух своих помощников за счет европейских налогоплательщиков, и требуют вернуть почти 300 тысяч евро.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 