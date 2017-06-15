Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Лишить главу Национального фронта Марин Ле Пен мандата требовал французский суд в связи с распространением клеветы против мэра Ниццы

Европейский парламент лишил иммунитета главу французского ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Лишить Ле Пен неприкосновенности требовал французский суд для дела о клевете против мэра Ниццы Кристиана Эстрози.

В мае 2015 года Ле Пен обвинила мэра Ниццы в финансировании исламистских организаций на основе того, что он предоставил аренду мечети по низкой цене.

Это решение Европарламента не имеет ничего общего с другой просьбой французского суда лишить Ле Пен иммунитета для дела о фиктивном трудоустройстве помощников Национального фронта.

2 марта 2017 года Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности из-за опубликования ею изображений жестокости террористов Исламского государства.

14 апреля в Европарламенте заявили, что Ле Пен чрезмерно вознаграждала труд двух своих помощников за счет европейских налогоплательщиков, и требуют вернуть почти 300 тысяч евро.

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