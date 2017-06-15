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В Китае в детском саду произошел взрыв: есть жертвы

15.06.2017 15:30
Взрыв произошел, когда дети после обеда шли домой
В Китае в детском саду произошел взрыв: есть жертвы
Фото: twitter.com/ChinaPlusNews

Вблизи детсада в районе Фэнсянь на востоке Китая  в детском саду произошел взрыв. Есть жертвы, среди них женщины и дети, сообщает агентство Би-би-си.

Взрыв произошел, когда дети после обеда шли домой. По меньшей мере семь человек были убиты и еще 59 получили ранения, сообщает The Telegraph. Местные СМИ заявили, что взорвались газовые баллоны.

Местная полиция расследует инцидент.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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