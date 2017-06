В Китае в детском саду произошел взрыв: есть жертвы

Вблизи детсада в районе Фэнсянь на востоке Китая в детском саду произошел взрыв. Есть жертвы, среди них женщины и дети, сообщает агентство Би-би-си.

Взрыв произошел, когда дети после обеда шли домой. По меньшей мере семь человек были убиты и еще 59 получили ранения, сообщает The Telegraph. Местные СМИ заявили, что взорвались газовые баллоны.

A kindergarten in Xuzhou has been rocked by an explosion. It came as classes were wrapping up for the afternoon. https://t.co/RXVB0qUVgV pic.twitter.com/4vms8vwUsu