В Латвии запретили использовать зверей в цирке
В Латвии сейм в окончательном чтении утвердил поправки, запрещающие использовать в цирковых представлениях диких животных, хотя ответственная комиссия ранее одобрила другую формулировку. Об этом сообщает Delfi.
Рассматривая изменения в законе о защите животных в окончательном чтении, парламент большинством голосов не поддержал предложение народнохозяйственной комиссии разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка.
Таким образом, сейм не стал менять одобренную в первом чтении редакцию поправок, которые запрещают использовать в цирке любых диких животных, в том числе родившихся в неволе.
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