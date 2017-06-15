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В Латвии запретили использовать зверей в цирке

15.06.2017 18:41
Cейм не стал менять редакцию поправок, которые запрещают использовать в цирке любых диких животных, в том числе родившихся в неволе
В Латвии запретили использовать зверей в цирке
Фото: скриншот видео

В Латвии сейм в окончательном чтении утвердил поправки, запрещающие использовать в цирковых представлениях диких животных, хотя ответственная комиссия ранее одобрила другую формулировку. Об этом сообщает Delfi.

Рассматривая изменения в законе о защите животных в окончательном чтении, парламент большинством голосов не поддержал предложение народнохозяйственной комиссии разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка.

Таким образом, сейм не стал менять одобренную в первом чтении редакцию поправок, которые запрещают использовать в цирке любых диких животных, в том числе родившихся в неволе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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