ЮНИСЕФ: Каждый пятый ребенок в развитых странах живет в бедности
По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, каждый пятый ребенок в развитых странах мира живет бедно. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Каждый восьмой ребенок питается нерегулярно.
Эксперты исследовали жизненное положение детей в 41 развитой стране по уровню бедности, неравенства, доступ к системе здравоохранения, образования, безопасности.
На первом месте рейтинга - Норвегия, на втором - Германия.
Далее расположились Дания, Швеция, Финляндия и Исландия. США оказались на 37-м месте. Самые низкие места в рейтинге заняли Мексика, Румыния, Болгария и Чили.
"Если в скандинавских странах каждый десятый ребенок живет за чертой бедности, то в Румынии и Израиле - это каждый третий. В Германии бедно живут 15% детей, в США - более 29%. Низкий уровень бедности среди детей Скандинавии эксперты частично объясняют надежной системой социальной защиты", - отмечается в отчете ЮНИСЕФ, опубликованном 15 июня 2017 года.По данным ЮНИСЕФ, в США и Великобритании каждый пятый ребенок питается нерегулярно.
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