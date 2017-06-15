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ЮНИСЕФ: Каждый пятый ребенок в развитых странах живет в бедности

15.06.2017 19:42
По данным ЮНИСЕФ, каждый восьмой ребенок питается нерегулярно
ЮНИСЕФ: Каждый пятый ребенок в развитых странах живет в бедности

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, каждый пятый ребенок в развитых странах мира живет бедно. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Каждый восьмой ребенок питается нерегулярно. 

Эксперты исследовали жизненное положение детей в 41 развитой стране по уровню бедности, неравенства, доступ к системе здравоохранения, образования, безопасности.

На первом месте рейтинга - Норвегия, на втором - Германия. 

Далее расположились Дания, Швеция, Финляндия и Исландия. США оказались на 37-м месте. Самые низкие места в рейтинге заняли Мексика, Румыния, Болгария и Чили.

"Если в скандинавских странах каждый десятый ребенок живет за чертой бедности, то в Румынии и Израиле - это каждый третий. В Германии бедно живут 15% детей, в США - более 29%. Низкий уровень бедности среди детей Скандинавии эксперты частично объясняют надежной системой социальной защиты", - отмечается в отчете ЮНИСЕФ, опубликованном 15 июня 2017 года.

По данным ЮНИСЕФ, в США и Великобритании каждый пятый ребенок питается нерегулярно. 

В Мексике и Турции - каждый третий. В Германии - лишь каждая двадцатый.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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