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Взрыв в мечете Кабула: есть жертвы

15.06.2017 22:13
Погиб один человек, пятеро получили ранения
Взрыв в мечете Кабула: есть жертвы
Фото: EPA

В Кабуле произошел самоподрыв террориста-смертника в мечети. Об этом сообщает Reuters

"Мечеть в афганской столице Кабуле была атакована террористом-смертником поздно в четверг. Местное Министерство внутренних дел назвало инцидент террористическим нападением", - отмечается в сообщении.

Представитель министерства здравоохранения Вахид Маджрой сообщил, что во время теракта погиб один человек, а в местную больницу привезли пятерых раненых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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