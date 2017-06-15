Взрыв в мечете Кабула: есть жертвы
15.06.2017 22:13
Погиб один человек, пятеро получили ранения
Фото: EPA
В Кабуле произошел самоподрыв террориста-смертника в мечети. Об этом сообщает Reuters.
"Мечеть в афганской столице Кабуле была атакована террористом-смертником поздно в четверг. Местное Министерство внутренних дел назвало инцидент террористическим нападением", - отмечается в сообщении.Представитель министерства здравоохранения Вахид Маджрой сообщил, что во время теракта погиб один человек, а в местную больницу привезли пятерых раненых.
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