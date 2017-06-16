Пожар в Лондоне: число жертв может достигнуть 100 - полиция

На данный момент число погибших достигло 17 человек. Премьер дала распоряжение провести публичное расследование пожара

Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в Лондоне может достигнуть 100 человек. Об этом заявили в местной полиции, передает The Telegraph.

В то же время, старшие офицеры полиции признали, что истинные масштабы катастрофы никогда не будут известны.

Как отмечают журналисты, никаких обновлений в правилах пожарной безопасности в Великобритании не было более чем за 10 последних лет. Опасения же о ненадежности стройматериалов внешней стороны здания высказывали последние несколько лет. 24-этажный дом был полностью охвачен огнем в течение 15 минут.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй дала распоряжение провести публичное расследование пожара.

"Нам нужно знать, что произошло, нам нужно объяснить это, мы обязаны этим семьям. Людям, потерявшим близких, друзей и дома, в которых они жили", - сказала Мэй.

Как сообщалось ранее, число жертв, найденных под завалами дома, достигло 17 человек. Спасатели не надеются, что среди оставшихся в здании кто-либо выжил.

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