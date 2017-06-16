Пенс нанял адвоката из-за расследования о связях с РФ

Частный адвокат будет помогать Пенсу обрабатывать запросы комитетов Конгресса, которые расследуют связи с РФ и влияние России на выборы в США

Вице-президент США Майк Пенс нанял адвоката из-за расследования о вмешательстве РФ в американские президентские выборы и связях с российскими чиновниками, сообщает The Washington Post.

Пенс, как уточняется, нанял частного адвоката для помощи в обработке запросов комитетов Конгресса, которые проводят расследование.

Менее месяца назад президент США Дональд Трамп также нанял частного адвоката Марка Касовица.

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