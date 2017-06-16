Президент ФРГ предостерег РФ от вмешательства в немецкие выборы

Штайнмайер констатирует разрыв между Европой и РФ и считает, что не стоит ожидать неожиданного сближения с Москвой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег Россию от попыток вмешаться в выборы в бундестаг, которые пройдут в Германии 24 сентября. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Deutsche Welle.

"Если дело дойдет до того, что Москва попытается повлиять на исход голосования, это приведет к неизбежному дальнейшему истощению того резерва совместных ценностей, который имеется у двух стран", - подчеркнул Штайнмайер.

"Как для одной, так и для другой стороны это будет губительно", - предупредил он.

По мнению президента Германии, отчуждение между Европой и Россией продолжает расти на протяжении вот уже полутора десятилетий. Москва сегодня формирует свою идентичность скорее путем дистанцирования от Европы и запада, нежели посредством поиска совместного фундамента для взаимодействия с ними, считает Штайнмайер.

Эта ситуация еще более обострилась в 2014 году после аннексии Крыма и военного вмешательства РФ на востоке Украины, подчеркивает президент ФРГ.

"В этой связи в настоящий момент не следует ожидать неожиданного сближения между Европой и Россией", - прогнозирует он.

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