В США хотят арестовать 14 участников драки под посольством Турции
16.06.2017 04:46
По данным полиции, ордера выданы для ареста девятерых агентов турецких спецслужб, троих офицеров турецкой полиции
В Вашингтоне полиция выдала ордеры на арест 12 граждан Турции и двоих граждан Канады, обвиняемых в нападении на протестующих под турецким посольством. Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным полиции, ордера выданы для ареста девятерых агентов турецких спецслужб, троих офицеров турецкой полиции и двоих граждан Канады.
Президент Турции Реджеп Эрдоган уже раскритиковал решение властей США и назвал его незаконным.
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