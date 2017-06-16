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В США хотят арестовать 14 участников драки под посольством Турции

16.06.2017 04:46
По данным полиции, ордера выданы для ареста девятерых агентов турецких спецслужб, троих офицеров турецкой полиции
В США хотят арестовать 14 участников драки под посольством Турции

В Вашингтоне полиция выдала ордеры на арест 12 граждан Турции и двоих граждан Канады, обвиняемых в нападении на протестующих под турецким посольством. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным полиции, ордера выданы для ареста девятерых агентов турецких спецслужб, троих офицеров турецкой полиции и двоих граждан Канады.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже раскритиковал решение властей США и назвал его незаконным. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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