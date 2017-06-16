Терроризм в Европе: 1002 арестованных, 142 погибших - Европол

За 2016 год наибольшее количество сообщений об угрозах теракта и самих терактах было зафиксировано в Британии и Франции

В 2016 году правоохранителями восьми стран Европы по обвинению в террористической деятельности были задержаны 1002 человека. Жертвами нападений боевиков за прошлый год стали 142 человека. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

За 2016 год правоохранители получили информацию о 142 фактах подготовки, совершения или предотвращения терактов.

76 случаев было зафиксировано в Британии, 23 - во Франции и 17 в Италии.

Меньше угроз и терактов было зафиксировано в Нидерландах - 1, Бельгии - 4, Германии - 5, Греции - 6, Испании - 10.

Пострадали в результате терактов за прошлый год 379 человек.

12 июня Государственный департамент США США объявил о внесении в список глобальных террористов особой категории одного из лидеров террористической группировки Исламское государство в Ираке, а также террористическую группировку в Индонезии.

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