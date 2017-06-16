В США задержали двух сбежавших из тюрьмы убийц
В США поймали двух заключенных, которые сбежали из тюрьмы во вторник, застрелив двух охранников, сообщила полиция. Об этом сообщает Би-би-си.
Донни Роув и Рики Дюбоуз были пойманы в штате Теннесси после погони на автомобилях.
Других деталей задержания власти не сообщили.
На преступников в США была объявлена настоящая охота. Полиция предупредила, что они представляют смертельную опасность, так как сбежавшие заключенные были вооружены.
Побег произошел, когда заключенных на автобусе перевозили из одной тюрьмы в другую в штате Джорджия. В автобусе они находились в зоне, огороженной решеткой.
Преступники, которые отбывали сроки за вооруженное ограбление, отобрали оружие у охранников и завладели автобусом в середине шоссе 16. Полиция до сих пор не может объяснить, как они смогли выбраться из клетки.
Один из них застрелил обоих охранников, сообщила полиция. Жертвами преступников стали 42-летний Кристофер Моника и 58-летний Кертис Биллью, подтвердили в управлении исправительных учреждений штата Джорджия.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:38
-
вчера
19:17
-
вчера
18:01
-
вчера
17:20
-
вчера
17:06
Новости партнеров
- 63162
- 48744
- 24268
- 16139
- 14487