Двое солдат Королевского танкового полка погибли во время учений
Двое британских солдат погибли в результате несчастного случая на тренировочной базе Каслмартин в Южном Уэльсе. Об этом сообщает Би-би-си.
Солдаты служили в Королевском танковом полку. Еще два солдата находятся в больнице с серьезными ранениями.
Смерть второго солдата вечером в четверг подтвердил замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд.
"Наши мысли с его семьей и друзьями в это грустное время", - говорится в сообщении замминистра.
Элвуд также заявил, что министерство будет расследовать инцидент.
Несчастный случай произошел в среду в первой половине дня. Детали происшедшего остаются неясными, но есть информация, что в инциденте было замешано оружие и танк.
На тренировочной базе Каслмартин находятся танки, которые участвуют в различных учениях и тренировках военнослужащих. Они также доступны для гражданских организаций и научных исследований.
На базе и раньше случались несчастные случаи: в мае 2012 года здесь погиб военнослужащий Майкл Магир.
Читайте также: Во время пожара в Лондоне женщина выбросила из окна ребенка
Ранее сообщалось, что число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в Лондоне может достигнуть 100 человек.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:11
-
вчера
18:38
-
вчера
19:17
-
вчера
18:01
-
вчера
17:20
Новости партнеров
- 50186
- 24376
- 16476
- 14775
- 14593