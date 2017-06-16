Двое солдат Королевского танкового полка погибли во время учений

Несчастный случай произошел на тренировочной базе Каслмартин в ходе танкового учения

Двое британских солдат погибли в результате несчастного случая на тренировочной базе Каслмартин в Южном Уэльсе. Об этом сообщает Би-би-си.

Солдаты служили в Королевском танковом полку. Еще два солдата находятся в больнице с серьезными ранениями.

Смерть второго солдата вечером в четверг подтвердил замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд.

"Наши мысли с его семьей и друзьями в это грустное время", - говорится в сообщении замминистра.

Элвуд также заявил, что министерство будет расследовать инцидент.

Несчастный случай произошел в среду в первой половине дня. Детали происшедшего остаются неясными, но есть информация, что в инциденте было замешано оружие и танк.

На тренировочной базе Каслмартин находятся танки, которые участвуют в различных учениях и тренировках военнослужащих. Они также доступны для гражданских организаций и научных исследований.

На базе и раньше случались несчастные случаи: в мае 2012 года здесь погиб военнослужащий Майкл Магир.

Читайте также: Во время пожара в Лондоне женщина выбросила из окна ребенка

Ранее сообщалось, что число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в Лондоне может достигнуть 100 человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.