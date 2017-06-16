В США полиция выдала ордера на арест охранников Эрдогана

Эрдоган раскритиковал такое решение властей США и назвал его незаконным

В Вашингтоне полиция выдала ордера на арест 12 граждан Турции и двух граждан Канады, которых обвиняют в нападении на протестующих под турецким посольством 16 мая. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным полиции Вашингтона, ордера выданы на девять агентов службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, трех офицеров турецкой полиции и двух граждан Канады.

Эрдоган раскритиковал данное решение властей США и назвал его незаконным.

Издание отмечает, что 16 мая в ходе визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана под посольством этой страны произошла драка между охранниками посольства и сторонниками президента и курдскими и армянскими протестующими.

По данным полиции, участие в драке принимали также агенты из окружения самого Эрдогана. Всего в этом деле - 18 фигурантов, в том числе - двое граждан Канады и четверо граждан США.

Ранее Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что США и их союзники по операции в Сирии поддерживают экстремистские группировки, в том числе Исламское государство.

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