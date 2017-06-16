Во французском городе подтвердили покупку домов семьей Путина

По меньшей мере два дома в районе города Биарриц на юге Франции принадлежат семье президента России

По меньшей мере два дома в районе города Биарриц на юге Франции принадлежат семье президента России Владимира Путина. Об этом заместитель мэра города Джоселин Кастаньед сообщил журналу Time. Он добавил, что один из этих двух домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову, который купил его в 2012 году, передает Дождь.

По словам Кастаньеды, члены семьи Путина регулярно приезжают в город. "Люди видят их на рынке, на прогулках. Но мы не подходим и не делаем с ними селфи. Нас не волнует, кто они", - рассказал заммэра. Он также подчернкул, что нет оснований полагать, что дома были куплены незаконным путем - родственники Путина при покупке дома проходили через те же проверки, через которые проходят все иностранные инвесторы.

Почетный консул России в городе Александр де Миллер де Ла Серда подтвердил, что бывшая жена президента Людмила Путина почти каждый год приезжала в Биарриц "на воды", как до, так и после развода. Однако, по словам Ла Серды, она останавливалась в отеле Miramar или в доме, который "принадлежит нашему общему другу из петербургского круга Путина".

Как пишет Time, город Биарриц занимает особенное место в истории семьи Путина. Летом 1999 года Путин, тогда еще директор ФСБ, отдыхал на курорте со своей семьей. Его отдых был прерван срочным звонком из Кремля с сообщением о том, что президент Борис Ельцин выбрал Путина своим преемником, пишет Time.

Примерно в то же время Россия предприняла необычный шаг, назначив в городе с населением менее 30 тысяч человек почетного консула, продолжает издание. Консула нет даже в близлежащих Бордо и Тулузе. "Это из-за того, что круг Путина любит это место", - объяснил Time Ла Серда, имеющий российские дворянские корни, который занимает этот пост с того момента.

Издание также поговорило со служителем местной православной церкви отцом Пантелеймоном. "Пусть бог будет им судьей", - сказал он и добавил, что никто из семьи Путина никогда не приходил в церковь на молитву. "Они приезжают сюда только ради удовольствия", - сказал он.

То, что предполагаемому новому мужу Людмилы Путиной Артуру Очеретному принадлежит вилла на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более пяти миллионов евро, выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Эту информацию подтвердило и агентство Reuters, издание оценило виллу в 6 миллионов евро. Факт женитьбы Путиной и Очеретного в январе 2016 года установила газета "Собеседник"

О том, что еще один дом принадлежит предполагаемому зятю Владимира Путина Кириллу Шамалову, Reuters сообщило в 2015 году. Стоимость строения - более трех миллионов евро. Издание сообщило, что супруга Шамалова - Катерина Тихонова. Как заявил Reuters председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, она - дочь Владимира Путина. в Кремле опровергли информацию Reuters о дочери Путина.

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Дочь Путина: кто она и чем владеет. Расследование Reuters

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