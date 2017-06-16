Гневные твиты Трампа могут подшить к делу против него - юрист

Президент США снова раскритиковал расследование о том, как он может воспрепятствовать правосудию по делу о "Флиннгейте" - связях его команды с РФ

Президент США Дональд Трамп продолжает активно критиковать в Twitter ход расследования возможного препятствования правосудию в деле о связях его команды с российскими чиновниками.

"Вы наблюдаете величайшую ОХОТУ НА ВЕДЬМ в истории американской политики, и ведут ее очень плохие и раздираемые противоречиями люди", - воскликнул он в новом твите.

Журналистам, которые пытались задавать вопросы о содержании подобных твитов Трампа, на брифинге представителя Белого дома Сары Сандерс посоветовали направлять их личному адвокату американского лидера.

Как полагает адвокат по делам, связанным с нацбезопасностью, федеральной службой и законом о предоставлении доступа к секретной информации Брэдли Мосс, такие твиты могут принести Трампу еще больше проблем правового характера.

"Со стороны президента крайне неуместно поливать грязью расследование его действий, которое ведет специальный прокурор, назначенный его же заместителем генпрокурора", - передает его слова агентство Голос Америки.

По мнению юриста, спецпрокурор Роберт Мюллер скорее всего "подошьет эти гневные твиты к делу, как дополнительные доказательства" препятствования правосудию.

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15 июня 2017 года Трамп заявил, что сообщения СМИ о его попытках помешать правосудию являются "фейком". "Сначала они рассказывали фальшивые истории о сговоре с РФ, но не нашли никаких доказательств. Теперь они пишут фальшивые истории о препятствовании правосудию. Прекрасно", - заявил он.

Вчера СМИ также сообщили, что спецпрокурор по расследованию вмешательства РФ в прошлогодние выборы американского президента Роберт Мюллер допрашивает представителей разведки по делу о возможном препятствования правосудию со стороны Трампа.

СМИ предположили, что хозяин Белого дома хочет уволить Мюллера. Президент США назвал подобные расследования "охотой на ведьм", а в Белом доме отвергли слухи о возможном увольнении спецпрокурора.

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