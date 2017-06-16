Путин рассказал о "постоянном вмешательстве" США в выборы в РФ

Лидер страны-агрессора утверждает, что Вашингтон "вмешивался" в российские выборы через своих дипломатов

Владимир Путин, президент страны-агрессора России, которую обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, заявил, что Вашингтон "постоянно вмешивался" в российские выборы и якобы "особенно очевидно" это было в 2012 году. Об этом он заявил в четвертой, заключительной серии интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.



"И в 2000, и в 2012 году - всегда было. Но в 2012-м особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться", - сказал Путин, отметив, что США для этих целей "использовали дипломатов".



По словам главы государства-оккупанта, он говорил о фактах так называемого вмешательства бывшему американскому президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Джону Керри.

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"Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги", - подчеркнул Путин, добавив, что дипломаты должны "заниматься другим" - "налаживать межгосударственные отношения".

Ранее в июне хозяин Кремля заявил, что хакерами, которые вмешались в президентские выборы в США в прошлом году, могли быть и американские хакеры.



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