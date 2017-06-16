USD:  25.82  26.10   EUR:  28.81  29.38  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Пожар в многоэтажке Лондона: 65 человек считаются пропавшими

16.06.2017 11:06
По данным в полиции Лондона, в результате пожара погибли 17 человек
Пожар в многоэтажке Лондона: 65 человек считаются пропавшими
Фото: EPA

В результате пожара в многоэтажном жилом доме Лондона по меньшей мере 65 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The ​​Sun.

В полиции Лондона отметили, что жертвами пожара стали 17 человек.

01.jpg

Фото: thesun.co.uk

Однако полицейские прогнозируют, что реальное число погибших значительно больше.

"Я надеюсь, что это не будет трехзначная цифра", - сказал глава лондонской полиции Стюарт Канди, отвечая на вопрос, может ли количество погибших превысить сто человек. 

Как сообщалось ранее, число жертв, найденных под завалами дома, достигло 17 человек. Спасатели не надеются, что среди оставшихся в здании кто-либо выжил.

Читайте также: Во время пожара в Лондоне женщина выбросила из окна ребенка

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 