Пожар в многоэтажке Лондона: 65 человек считаются пропавшими

По данным в полиции Лондона, в результате пожара погибли 17 человек

В результате пожара в многоэтажном жилом доме Лондона по меньшей мере 65 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The ​​Sun.

В полиции Лондона отметили, что жертвами пожара стали 17 человек.





Фото: thesun.co.uk

Однако полицейские прогнозируют, что реальное число погибших значительно больше.

"Я надеюсь, что это не будет трехзначная цифра", - сказал глава лондонской полиции Стюарт Канди, отвечая на вопрос, может ли количество погибших превысить сто человек.

Как сообщалось ранее, число жертв, найденных под завалами дома, достигло 17 человек. Спасатели не надеются, что среди оставшихся в здании кто-либо выжил.

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