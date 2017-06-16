В Нью-Йорке дипломатов из России обяжут платить за вход на пляж
Власти города Ойстер-Бэй в штате Нью-Йорк отказали российским дипломатам в праве на бесплатное пользование городскими пляжами. Местные власти каждое лето выдавали сотрудникам российских диппредставительств и их семьям по сто бесплатных пропусков на пляжи. Однако теперь их заставят платить за вход точно так же, как и всех остальных, пишет Deutsche Welle со сслыкой на агентство AP.
В Ойстер-Бэе, расположенном на острове Лонг-Айленд, четыре крупных пляжа. Вход на каждый из них стоит для жителей города $20 в день или $60 за сезон. Для нерезидентов плата составляет от $50 до $60 в день, при этом некоторые пляжи открыты для этой категории посетителей лишь по выходным.
"Наше решение не имеет абсолютно ничего общего с тем, что происходит в федеральном правительстве. Если наши жители должны платить, им тоже придется платить", - пояснил главный инспектор Ойстер-Бэя Джозеф Саладино.
Он сообщил, что предложил российским дипломатам приобретать сезонные пропуска на пляжи по $60, но пока не получил никакого ответа.
Ранее сегодня сообщалось, что Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза примут политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер против России на саммите 22-23 июня в Брюсселе.
14 июня Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по ужесточению санкций против России.
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