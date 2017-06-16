Команде Трампа советуют сохранить документы об Украине и РФ - СМИ

Также членам переходной команды президента рекомендуется сохранить документы, связанные с рядом советников и сотрудников избирательного штаба Трампа

Помощникам и волонтерам переходной команды президента США Дональда Трампа рекомендовали сохранить все документы, касающиеся Украины, России и попыток Москвы вмешаться в американские выборы 2016 года. Об этом говорится в записке, переданной членам команды ее адвокатом, сообщает Politico.



В записке юрист также отмечает необходимость "сохранения всех документов", связанных с некоторыми советниками и сотрудниками избирательного штаба Трампа. В частности, речь идет об экс-руководителе штаба Поле Манафорте, советниках Картере Пейдже, Рике Гейтсе и Роджере Стоуне и бывшем советнике президента по нацбезопасности Майкле Флинне.



По словам адвоката, данные документы могут помочь в расследовании возможного вмешательства государства-агрессора РФ в американские выборы.



Как сообщает издание, автором записки является сотрудник юридической фирмы Statecraft в штате Аризона Кори Лангофер. Последний подтвердил СМИ факт ее написания, однако отказался от комментариев.

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Согласно документу, представителям переходной команды также рекомендуют сохранять все записи из зарубежных поездок, включая электронные письма, голосовые и текстовые сообщения, публикации в соцсетях, документы в формате Word, аудиозаписи, видео, фотографии, изображения и прочую информацию, содержащуюся на компьютерах, ноутбуках и других девайсах.



В записке также говорится, что несоблюдение рекомендаций может грозить уголовной или гражданской ответственностью и стать основанием для судебных исков.

15 июня 2017 года сообщалось, что спецсоветник Трампа по расследованию вмешательства РФ в американские выборы Роберт Мюллер допрашивает представителей разведки по делу о возможном препятствовании правосудию со стороны президента США.



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