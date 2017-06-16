Спецпрокурора США заинтересовали сделки зятя Трампа - СМИ

Роберт Мюллер изучает бизнес-проекты зятя президента США, а также финансовые операции приближенных Дональда Трампа

Спецпрокурор США, экс-директор ФБР Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы 2016 года, изучает финансовые сделки зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщила The Washington Post.

Речь идет об изучении деловых операций, которые проводили бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, а также Пол Манафорт, несколько месяцев возглавлявший предвыборный штаб республиканца.

По данным издания, во время встречи с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре 2016 года зять Трампа предложил дипломату установить секретный защищенный канал связи для облегчения взаимодействия с Кремлем.

26 мая 2017 года сообщалось, что зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер находится под пристальным вниманием ФБР в рамках расследования о связях с чиновниками РФ и вмешательстве России в президентские выборы в США.

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