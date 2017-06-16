Запад не подтверждает заявление россиян о ликвидации главаря ИГ

Международная коалиция против джихадистов пока не подтверждает рапорт российских военных в Сирии о том, что ВВС РФ якобы убили аль-Багдади под Раккой

Разведка возглавляемой США антитеррористической коалиции против Исламского государства не подтверждает заявление российских военных, которые ранее сегодня сообщили о ликвидации главаря этой террористической сети Абу Бакра аль-Багдади. Об этом со ссылкой на американских военных сообщает агентство Reuters.

"Мы не можем подтвердить", - сказал пресс-офицер коалиции Джон Дориан.

Утром 16 июня в Минобороны РФ заявили, что "проверяют данные" об уничтожении аль-Багдади авиаударом ВВС РФ по южному пригороду сирийского города Ракка. Ракетно-бомбовый удар якобы был произведен в ночь на 28 мая по "командному пункту во время совещания лидеров ИГ".





Абу Бакр аль-Багдади (скриншот из видеозаписи)

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В апреле 2015 года СМИ сообщили, что лидер ИГ якобы умер от ранений. Позже The Guardian сообщила, что он остался жив, но "полностью парализован". Эти данные так и не получили подтверждения.

В марте 2016 года 28-летняя Саджа ад-Дулейми, бывшая жена аль-Багдади, заявила, что не желает после освобождения из ливанской тюрьмы жить в арабских странах и намерена перебраться вместе с дочерью в Европу.

В конце 2016 года Госдеп США повысил сумму вознаграждения за информацию об аль-Багдади: данные, которые могут привести к установлению его местонахождения или аресту, оценили в $25 млн.

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