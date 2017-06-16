Лидер Латвии за диалог НАТО и РФ: Никто не хочет холодной войны

По мнению президента Раймонда Вейониса, диалог поможет избежать "новой напряженности"

Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что НАТО необходимо искать возможности диалога со страной-агрессором Россией. Об этом он заявил сегодня, открывая в Риге дискуссию о будущем Альянса и его присутствии в странах Балтии, сообщает портал Delfi.



Свою мысль Вейонис аргументировал тем, что "никто не хочет возвращаться во времена холодной войны". По его словам, диалог важен, "чтобы не возникало новой напряженности".



Президент подчеркнул, что Латвия солидарна с НАТО и участвует в международных операциях Альянса в Афганистане, Мали, Ираке и других регионах, а также готова работать над усилением своей обороноспособности.



"Когда Латвия присоединилась к НАТО, мы считали, что гарантировали свою безопасность в обозримом будущем, однако произошло противоположное - война в Грузии, аннексия Крыма в Украине. Россия показала, что готова применить силу для достижения своих политических целей", - сказал Вейонис.

Он также отметил, что увеличение присутствия союзников в Польше и странах Балтии является важным гарантом стабильности региона.

10 июня 2017 года президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что переговоры с агрессивной Россией о ее поведении в регионе возможны только при наличии мощной политики сдерживания со стороны НАТО.

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