Возле парламента Великобритании задержали мужчину с ножом

Полицейские заблокировали вход в британский парламент

У здания парламента Великобритании сотрудники полиции задержали мужчину с ножом. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчину задержали трое офицеров полиции.

Очевидцы заявили, что после криков мужчины "нож, нож" к нему применили пистолет с электрошокером, однако эта информация пока не подтвердилась.

На месте инцидента находились полицейская машина и скорая помощь.

Полицейские заблокировали вход в парламент.

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