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Возле парламента Великобритании задержали мужчину с ножом

16.06.2017 14:33
Полицейские заблокировали вход в британский парламент
Возле парламента Великобритании задержали мужчину с ножом
Фото: twitter.com/andybell5news

У здания парламента Великобритании сотрудники полиции задержали мужчину с ножом. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчину задержали трое офицеров полиции.

Очевидцы заявили, что после криков мужчины "нож, нож" к нему применили пистолет с электрошокером, однако эта информация пока не подтвердилась.

На месте инцидента находились полицейская машина и скорая помощь.

Полицейские заблокировали вход в парламент. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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