Возле парламента Великобритании задержали мужчину с ножом
16.06.2017 14:33
Полицейские заблокировали вход в британский парламент
Фото: twitter.com/andybell5news
У здания парламента Великобритании сотрудники полиции задержали мужчину с ножом. Об этом сообщает The Guardian.
Мужчину задержали трое офицеров полиции.
Очевидцы заявили, что после криков мужчины "нож, нож" к нему применили пистолет с электрошокером, однако эта информация пока не подтвердилась.
На месте инцидента находились полицейская машина и скорая помощь.
Полицейские заблокировали вход в парламент.
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