Штайнмайер: Отношения Германии с РФ ухудшаются 15 лет

Президент Германии заявил, что ситуация обострилась в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий РФ в Донбассе

Отношения Германии с Российской Федерацией ухудшаются не только в последнее время, а уже на протяжении 15 лет. Об этом заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, ситуация существенно обострилась в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий России в Донбассе.

"На таком фоне неожиданного сближения между Европой и Россией не стоит ждать", - сказал Штайнмайер.

Он подчеркнул, что попытки РФ вмешаться в выборы в Бундестаг приведут к еще большему ухудшению отношений между двумя государствами.

"Если дойдет до попыток Москвы повлиять на федеральные выборы, то это обязательно приведет к дальнейшему уменьшению общих точек соприкосновения", - подчеркнул президент Германии.

16 июня сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель выступила против решения Сената США об усилении санкций против России в части газовых проектов

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