Пожар в Лондоне: в полиции заявили о 30 погибших

Еще 24 человека остаются в больницах, 12 из них - в тяжелом состоянии

В результате масштабного пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает муниципальная полиция Лондона в Twitter.

"К сожалению, цифра будет расти", - добавили в полиции.

В больницах остаются 24 человека, 12 из них - в тяжелом состоянии.

16 июня сообщалось, что число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в Лондоне может достигнуть 100 человек. Было известно точно о 17 погибших.

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