Маккейн разочарован: Сенат разрешил покупать двигатели РФ

Сенатор отметил, что голосовал против поправки, поскольку она позволит NASA покупать ракетные двигатели российского производства

Сенатор-республиканец Джон Маккейн голосовал против поправки к законопроекту о расширении санкций против России, которая делает исключение для сотрудничества в космической отрасли для Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Маккейна, изменения по российским санкциям, утвержденные 14 июня, тщательно обсудили сенаторы обеих партий, представляющих различные комитеты.

"Вот почему я был разочарован, когда мои коллеги предложили поправку к законопроекту, которая ослабила санкции против России, и которая была принята подавляющим большинством. Я голосовал против этой поправки, так как она позволит NASA и другим коммерческим предприятиям покупать ракетные двигатели российского производства - фактически отправляя доллары налогоплательщиков на субсидирование закупок, которые обогащают друзей Путина", - заявил Маккейн.

Соответствующую поправку инициировал сенатор-республиканц Кори Ґраднером, который отметил, что NASA постепенно уменьшает использование товаров российского производства, но для этого нужно время.

Он пояснил, что целью поправки является избежать "нежелательных последствий" основного законопроекта.

Сенаторов обеспокоило, что положения законопроекта о санкциях против Ирана и России не позволят импортировать двигатели российского предприятия Энергомаш, которые используются для проектов United Launch Alliance's Atlas 5 и Orbital ATK's Antares.

"Мы благодарны за мощную поддержку обеих партий этой поправки, которая обеспечивает то, что освоение космоса будет безопасным и мирным для текущих и будущих миссий", - отметил пресс-секретарь NASA Роб Джейкобс.

14 июня сообщалось, что Сенат США подавляющим большинством голосов - 97 "за" и двое "против" - проголосовал за ужесточение санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и хакерские атаки на серверы Демократической партии перед выборами 2016 года.

Читайте также: Сенат США вывел деятельность NASA из-под санкций против РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.