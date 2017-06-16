Санкции против РФ: Париж призвал США координировать действия с ЕС

Французский МИД обратился к Вашингтону с просьбой "соблюдать требуемую координацию" в вопросе санкций против страны-агрессора

МИД Франции призвал США координировать санкционную политику против государства-агрессора России со странами Европы и партнерами по Большой семерке. Об этом со ссылкой на сегодняшнее заявление официального Парижа сообщает Reuters.



Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в течение нескольких лет указывали Вашингтону на "трудности, возникающие при экстерриториальном законодательстве".



"В вопросах, связанных с безопасностью и европейской промышленной политикой, мы хотели бы, чтобы США соблюдали требуемую координацию, особенно в рамках Большой семерки", - подчеркнули в МИД.



Как отмечает Reuters, от новых санкций против РФ в сфере энергетики могут пострадать такие французские компании, как Engie, участвующая в проекте Северный поток-2, и Total, являющаяся акционером российской газодобывающей компании Ямал СПГ.

14 июня Сенат США одобрил законопроект по ужесточению санкций против России за оккупацию Крыма, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и хакерские атаки на серверы Демократической партии перед выборами 2016 года. Документ вступит в силу после одобрения в Палате представителей и подписи президента Дональда Трампа.

Новые ограничительные меры ставят под удар европейские компании, сотрудничающие с РФ в сфере энергетики. Власти Австрии и Германии уже раскритиковали возможное ужесточение США санкций.

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