Свыше 100 тысяч человек удерживают террористы ИГ - ООН

Снайперы ИГ убивают каждого, кто пытается покинуть город

Джихадисты из ИГ могут содержать более 100 тыс. граждан Ирака для использования в качестве живого щита в Старом городе Мосула. Об этом заявил представитель ООН по беженцам в Ираке Бруно Гедо, передает AFP.

Гедо сообщил, что гражданские были захвачены боевиками ИГ за пределами Мосула и удерживаются в старой части города, которая находится под их властью с 2014 года.

Также Гедо подчеркивает, что снайперы убивают каждого, кто пытается покинуть город, а те немногие, кому удалось сбежать, "глубоко травмированы", поскольку содержатся они практически без пищи, воды и электричества.

18 апреля 2017 года сообщалось, что почти полмиллиона мирных жителей покинули Мосул после того, как иракские войска при поддержке США начали военную операцию по освобождению города от боевиков Исламского государства в октябре 2016 года.

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