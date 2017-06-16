Трамп подтвердил начало расследования против него

Президент США Дональд Трамп назвал это "охотой на ведьм"

Министерство юстиции США начало официальное расследование против президента Дональда Трампа. Об этом написал Трамп у себя в Twitter.

Президент США добавил, что новый спецпрокурор Роберт Мюллер советовал ему уволить директора ФБР Джеймса Коми.

"Против меня начал расследование тот человек (за то, что я уволил директора ФБР), который велел мне уволить директора ФБР! Охота на ведьм", - написал Трамп.

15 июня 2017 года сообщалось, что в США расследуется возможное препятствования правосудию со стороны Трампа. По словам американских чиновников, следователи также ищут любые доказательства возможных финансовых преступлений соратников американского президента.

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