Трамп ужесточил политику в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп ужесточил политику в отношении Кубы. О подписании соответствующего указала он сообщил во время выступления в Майами, сообщает Reuters.
Трамп ужесточил правила поездок на Кубу для американцев и ограничил американские деловые контакты с кубинскими компаниями, которые связаны с военными. Граждане США теперь смогут ездить на Кубу только с помощью турагентств. Запрещаются все сделки с главным кубинским военным конгломератом, контролирующим практически всю экономику. Исключение сделано только для воздушных и морских пассажирских перевозок.
"Мы больше не будем молчать перед лицом коммунистического угнетения", - заявил президент США.
"Действуя немедленно, я полностью отменяю одностороннюю сделку предыдущей администрации с Кубой", - сообщил он, подразумевая политический прорыв между США и Кубой в 2014-2015 годах при администрации Барака Обамы.
О планах Трампа ужесточить политику в отношении Кубы ранее стало известно СМИ. Отмечается, что этим указом президент США выполнил еще одно свое предвыборное обещание.
Подписанный Трампом документ должны будут реализовать Министерство торговли США и Министерство финансов в ближайшие месяцы.
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