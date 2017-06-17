Республика Джибути обвинила Эритрею в оккупации территории

Джибути обвинила соседнюю Эритрею в оккупации спорной территории после ухода оттуда катарских миротворцев

Республика Джибути (восточная Африка) обвинила соседнюю Эритрею в оккупации спорной территории вдоль своей границы после того, как Катар снял оттуда своих миротворцев, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Махамуд Али Юсуф сказал, что военные Джибути настороже и что он подал жалобы в ООН и Африканский союз.

По словам дипломатов, в понедельник, 19 июня, Совет безопасности ООН обсудит ситуацию за закрытыми дверями.

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