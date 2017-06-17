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Арабские страны готовят список жалоб Катару

17.06.2017 01:52
Список готовят Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет и обещают в скором времени его огласить
Арабские страны готовят список жалоб Катару
Адель аль-Джубейр (фото - ЕРА)

Четыре арабские государства, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, составляют список "жалоб" на Катар, который вскоре представят. Об этом сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает Reuters.

Список готовят Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Они разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня, обвинив его в поддержке терроризма. 

6 июня стало известно, что Катар заплатил $1 млрд террористам в качестве выкупа за 26 членов правящей семьи, захваченных в Ираке во время охоты, а также 50 человек, плененных террористами в Сирии.

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7 июня министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани заявил, что его государство открыто к переговорам для решения дипломатического кризиса, когда страна оказалась в изоляции из-за обвинений в поддержке террористов ИГ.

В связи с блокадой Катара и продовольственным кризисом Турция и Иран уже начали поставлять туда продовольствие. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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