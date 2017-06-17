Раненый на бейсболе конгрессмен находится в критическом состоянии

Медики сообщают, что Скелизу была сделана уже вторая операция

Конгрессмен-республиканец Стив Скелиз, который получил огнестрельные ранения во время тренировки на бейсбольном поле, находится в критическом состоянии. Об этом сообщают в медицинском центре MedStar Вашингтона, передает Укринформ.

"Сегодня ему (Стиву Скелизу - ред.) была сделана вторая операция, связанная с его внутренними повреждениями и переломом костей ноги. Он находится в критическом состоянии, но улучшился в течение последних 24 часов", - отметили в медицинском центре.

При этом сообщается, что конгрессмену понадобятся дополнительные операции, поэтому некоторое время он будет находиться в больнице.

14 июня на бейсбольном поле в Вирджинии возникла стрельба, в результате которой был ранен Скалис, который представляет 1-й округ Луизианы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.