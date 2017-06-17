РФ хочет отказаться выдавать преследуемых по политическим мотивам

В случае принятия закона, РФ не будет выдавать иностранных граждан по запросу других государств, если там им грозит политическое преследование

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает выдавать иностранных граждан и лиц без гражданства по запросу иностранных государств, если там им грозит политическое преследование. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Документ был разработан Министерством иностранных дел России, Генеральной прокуратурой и Верховным судом, сообщил на заседании Думы замминистра юстиции Юрий Любимов.

Поправки поддержали 399 депутатов.

Законопроект расширяет перечень оснований, по которым Россия может отказывать в выдаче людей по запросу иностранных государств.

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