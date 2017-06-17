Сенат Канады поддержал законопроект о защите прав транссексуалов

В поддержку этого законопроекта проголосовали 67 сенаторов из 81 присутствовавшего в зале

Сенат Канады поддержал спорный законопроект, который защищает права транссексуалов, передает Укринформ.

В поддержку этого законопроекта проголосовали 67 сенаторов из 81 присутствовавшего в зале.

Законопроект вводит в канадскую законодательную базу два новых термина: "гендерная идентичность" и "гендерное выражение", и запрещает дискриминацию на их основе. Кроме этого, к языку ненависти теперь приравнивается преследование кого-то за транссексуальность.

Однако, по убеждению многих сенаторов-консерваторов, термин "гендерное выражение" слишком размытый и может привести к злоупотреблениям.

Нижняя палата федерального парламента Канады подавляющим большинством голосов поддержала законопроект еще в конце прошлого года.

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